Sindicato dos servidores elege Comissão que conduzirá as eleições de diretoria para o quadriênio 2021/2025

Cumprindo as regras estatutários, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), realizou na manhã desta quarta-feira (10) uma assembleia geral em formato virtual onde foi eleita a Comissão Eleitoral que conduzirá os trâmites legais para a realização da próxima eleição de diretoria do sindicato para o quadriênio 2021/2025.

Foram eleitos por aclamação dos presentes como presidente, Aldeiza de Souza Pereira, Secretária-geral do Sindlimp Mossoró/RM; 1º suplente, Gilmar Moreira de Oliveira, presidente do Sindicato dos Hoteleiros de Mossoró e como 2º suplente Paulo Tobias da Silva, auxiliar-administrativo do Sintrahpam.

“Agradecemos a confiança de todas e todos, iremos realizar o pleito com maior lisura e transparência”, declarou o Paulo Tobias. Preocupado com o avanço de Covid-19, as reuniões e assembleias do Sindiserpum tem ocorrido de forma remota.