Sindicato dos professores municipais de Mossoró emite nota após reunião com Executivo

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) emitiu nota após reunião entre servidores e a Prefeitura Municipal e qualificou como desrespeito a falta de proposta do Executivo sobre recursos do Fundeb e pagamento do Piso. Outra assembleia deverá ocorrer nesta quinta-feira, 2.

Veja o texto do sindicato:

Desrespeito em dobro: Allyson Bezerra afronta sindicalistas e anuncia reajuste ZERO para os professores

Marcada para a tarde desta quarta-feira (1º) a reunião entre representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) e do Executivo mossoroense finalizou pior do que poderia imaginar o mais pessimista dos professores.

Como já era previsto, o rosário de lamentações abriu a reunião, bem diferente dos discursos faraônicos, para o reajuste do Piso dos educadores mossoroenses, após uma discrição tecnicista e burocrática, foi anunciado de que não é possível cumprir a Lei. É ZERO DE REAJUSTE!

Mas, o pior ainda estava por vir, em meio à reunião, por volta das 15h, a diretoria do Sindiserpum foi surpreendida pela notícia nos principais sites da cidade com o anúncio “oficial” da Prefeitura da negativa do Piso Nacional aos Magistério, uma verdadeira falta de respeito aos que se fizeram presentes à reunião.

Se já ia-se divulgar o resultado de um dos principais pontos de reivindicação da categoria antes da reunião, para quê reunião? Afora isto, para todos os demais pontos, segundo a secretária de Educação Hubeônia Alencar, deveria-se ir sendo discutidos ao longo do ano, com os professores em sala de aula, e assim, por fim à greve deflagrada no último dia 13 de fevereiro. Ou seja, também não houve qualquer proposta a ser apresentada.

“Saímos com o sentimento de revolta por tamanha falta de respeito, não só a nós, representantes do sindicato, mas também com a equipe que estava aqui discutindo uma pauta tão séria. Hoje o prefeito mostrou a sua verdadeira face de deboche e da sua total falta de respeito para com o servidor público”, comenta a presidente do Sindiserpum, Eliete Vieira.

O sindicato pediu a secretária que oficializasse o posicionamento da Prefeitura para ser repassado aos professores na assembleia que deverá acontecer nesta quinta-feira (02), às 7h30 na sua sede administrativa.