Simulação de confrontos e fluxo de torcidas: PM faz treinamento para clássico entre ABC e América-RN

A Polícia Militar realizou nesta terça-feira (14) um treinamento para o primeiro clássico-rei do ano entre ABC e América-RN, que acontece no próximo dia 25 de janeiro no estádio Frasqueirão, pelo Campeonato Potiguar.

O treinamento contou com simulações de confrontos, com uso de bombas e escudos, controle no fluxo de trânsito na Rota do Sol, e organização dentro e fora do estádio, inclusive para chegada e saída das torcidas.

Entre as equipes, estavam os policiais militares da cavalaria, da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) e do Batalhão de Choque da PM.

Segundo a PM, o treinamento é para a aprimorar o esquema de segurança nos jogos. O clássico-rei voltou a ter jogos com as duas torcidas em 2024, após um período de torcida única, como medida preventiva de segurança recomendada pelo Ministério Público do RN.

A medida serve como prevenção também aos confrontos entre policiais e torcedores. Em setembro de 2023, um torcedor do ABC acabou morto com um tiro durante um confronto de torcedores com a Polícia Militar em Ponta Negra após um jogo no Frasqueirão.

A investigação da Polícia Civil concluiu que o tiro partiu de um PM, que foi denunciado pelo Ministério Público do RN e responde ao processo em liberdade.