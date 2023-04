Simone Mendes, Mara Pavanelly e Márcia Felipe são atrações confirmadas para o MCJ 2023

Secom/PMM

A Prefeitura de Mossoró confirmou nesta segunda-feira (17) a participação das cantoras Simone Mendes, Mara Pavanelly e Márcia Felipe no “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) 2023. As atrações farão parte da programação do Polo Estação das Artes.

“Em junho tenho um encontro marcado com vocês, estarei no ‘Mossoró Cidade Junina’. Farei um show lindo pra vocês, em junho a gente se encontra”, disse Simone Mendes nas redes sociais.

As festividades do São João de Mossoró iniciam no dia 3 de junho, no “Pingo da Mei Dia”, que tradicionalmente abre de forma oficial o “Mossoró Cidade Junina”.

O evento foi apresentado pela Prefeitura trazendo novos conceitos e características, deixando o festejo mais atraente e profissional. O evento será composto pelos seguintes polos: Polo Antônio Francisco, que homenageia o poeta mossoroense; Polo Arraiá do Povo; Polo Estação das Artes; Cidadela; Polo São João; Circo do Forró, que este ano acontecerá na Praça da Convivência, no Corredor Cultural.

Entre as atrações já confirmadas pela Prefeitura de Mossoró estão: Bell Marques e Raí Saia Rodada para o “Pingo da Mei Dia”, no dia 3 de junho; Cláudia Leitte e Parangolé para o “Boca da Noite”, além de outros, como Nattan, Mari Fernandez, Walkyria Santos, Waldonys, Cavaleiros do Forró, Kátia Cilene, Mari Fernandes, Claudia Leite, Joelma, Eric Land e Felipe Amorim.