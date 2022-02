Símbolo nazista é vista em condomínio de luxo em Mossoró

Os moradores do Veronique, condomínio de classe média alta de Mossoró (RN), se revoltaram após um dos vizinhos colocar, no terraço de sua casa, uma placa contendo uma suástica nazista. A denúncia partiu de uma pessoa que mora no condomínio, que pediu para não ser identificada.

A placa aparentemente parece desgastada e tem uma mancha de tinta cobrindo parte do emblema nazista.

“Quando eu vi a placa, de longe, quase não acreditei que pudesse ser verdade”, contou o morador. “É uma placa antiga, está até manchada. Ele a colocou no terraço, no último andar da casa. Não sabemos se ele encontrou ela assim e levou para casa ou se ele já tinha ela em casa e resolveu colocar no terraço”.

O condomínio se pronunciou por meio de nota, reafirmando que a apologia ao nazismo é crime e algo grave, diante do mal que fez contra a humanidade. “Ao mesmo tempo lamentamos que, em pleno século 2022, ainda nos deparemos com a reprodução de símbolos que remontam ou fazem apologia a um dos mais críeis e desumanos de nossa história. Em se constatando o suposto fato, caberá às autoridades policiais adotarem as medidas legais cabíveis. A administração do Condomínio, tão logo seja provocada, prestará os esclarecimentos de sua responsabilidade sobre a elucidação do caso”, disse

A apologia ao nazismo é crime previsto em lei no Brasil, com pena de reclusão. Ela se enquadra na Lei 7.716/1989, segundo a qual é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena é de reclusão de um a três anos e multa ou reclusão de dois a cinco anos e multa se o crime foi cometido em publicações ou meios de comunicação social.

Com a repercussão do caso, o morador que tinha o suástica em sua residência, se pronunciou e enviou uma nota oficial ao Blog Saulo Vale. Na nota, o morador que afirmou que não iria se identificar, reiterou que o nazismo é uma ferida que ainda sangra no coração da humanidade e que o objeto contendo a suástica nazista fez parte de um trabalho escolar do filho, há 3 ou 4 anos.

“Há pelo menos 3 ou 4 anos, meu filho fez um trabalho na escola que discorria sobre esse tema, dentre outras artes havia essa imagem em uma espécie de tabuleiro, ainda lembro de ter alertado a minha esposa: tome cuidado quando for tirar isso do carro, algumas pessoas podem interpretar de forma errada, jogamos o material na dispensa. Semana passada orientei uma pessoa a fazer uma vedação numas das calhas do teto, numa busca rápida por uma tábua para fazer a mistura da massa plástica ele encontrou essa tábua, autorizei o uso e o mesmo subiu para realizar o serviço, o mesmo entendeu que poderia surgir falhas no trabalho feito e decidiu deixar o material no local para um possível retoque. Lamento decepcionar alguns, mas, nossa casa não é e nunca será lugar de culto nem muito menos de homenagem ao holocausto ou qualquer outro ato nazista”, informou o texto enviado ao jornalista.

“Não tenho a menor vergonha de vir aqui pedir desculpas por entender q essa vergonha deveria partir daqueles que ontem de maneira prematura, assim como um tribunal nazista, julgaram, condenaram e sentenciaram uma família, a gente oferece aos outros aquilo que tem no coração. Portanto, REFORÇO AQUI O MEU PEDIDO DE DESCULPAS a todas às pessoas de bem que de alguma forma sofreram ou se sentiram ofendidas por tantas lembranças ruins que essa imagem possa ter trazido, definitivamente não era essa nossa intenção”, finaliza o morador.