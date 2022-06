Shows de Wesley Safadão e Xand Avião poderão se apresentar no MCJ

Nesta quarta-feira, 8, ocorreu a audiência de conciliação entre a Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) e o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), para definir sobre a realização dos shows dos cantores Wesley Safadão e Xand Avião, que ocorrem, respectivamente, nos dias 9 e 16 de junho.

De acordo com informações do Blog Saulo Vale, a Prefeitura cedeu em vários pontos e os shows dos cantores serão realizados conforme o programado. A audiência durou mais de três horas e foi marcada por tensão em muitos momentos.

Houve pontos de muitos debates entre Prefeitura e MP no que se refere às necessidades de melhorias da educação especial. No final, prevaleceu o acordo para realização dos shows, autorizado pela juíza Anna Isabel, da Vara da Infância e Adolescência.

Na última semana, o Ministério Público havia entrado com uma ação para suspender os cachês dos cantores Wesley e Xand no MCJ, que somam R$ 1 milhão. O MP queria que o valor fosse destinado à Educação para que a prefeitura pudesse contratar profissionais para atender aos alunos com deficiência da rede pública de ensino do município.

Segundo o MP, as denúncias se intensificaram no início do ano letivo de 2022 quando muitas escolas voltaram às aulas presenciais sem o quadro completo de professores e sem profissionais de apoio para auxiliar os alunos com deficiência. Na prática, muitos estudantes ficaram sem aula.