Shopping emite nota após incidente com lojista na última sexta-feira (13)

Na última sexta-feira (13), lojistas e frequentadores do Partage Shopping Mossoró foram surpreendidos com a ação de um proprietário de estabelecimento tentando tirar a própria vida, inclusive portando arma de fogo.

O shopping chegou a ser evacuado, Polícia e Samu chegaram a ser acionados e felizmente o empresário foi convencido a não cometer o ato trágico. Informações se multiplicaram nas redes sociais dando conta que a atitude do lojista se deu por conta de problemas financeiros que acarretaram uma ordem de despejo por parte da diretoria do Partage.

Neste sábado, o shopping emitiu uma nota à imprensa sobre o caso, que parece não ser isolado nos últimos meses. O restaurante Dona Têca fechou suas portas recentemente e há informações de outros pontos prestes a seguir o mesmo destino.

Leia nota na íntegra:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Administração do Partage Shopping Mossoró, em razão das errôneas notas publicadas

na última semana, referentes às ordens de despejos judiciais por falta de pagamento,

presta os seguintes esclarecimentos:

A relação existente entre qualquer lojista e shopping tem a finalidade de gerar obrigações

entre as partes, referindo-se uma delas às obrigações do lojista em garantir a segurança

dos seus clientes e a outra, cumprir com os pagamentos de aluguéis e encargos locatícios

nas datas ajustadas, sendo que quando o lojista se torna inadimplente (inclusive com uma

dívida de vários anos), não resta alternativa para a Justiça, não ser cumprir com o disposto

na lei, não tendo o Shopping ingerência sobre as decisões judiciais.

O Partage Shopping sempre pensando no cidadão Mossoroense e comprometido com o

desenvolvimento da cidade, além de gerar empregos, zela pela boa fé das suas relações,

agindo constantemente de forma ética e respeitosa com todos, repudiando com

veemência, qualquer manifestação para denegrir sua imagem.”