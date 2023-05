Confira os nomes dos primeiros vencedores do programa “Nota Mossoró”

A Prefeitura de Mossoró realizou na última quarta-feira (17), por meio da Loteria Federal, o primeiro sorteio do programa “Nota Mossoró”, iniciativa que tem como objetivo conscientizar a população quanto à importância econômica dos tributos e sua função, além de incentivar as pessoas a solicitarem nota fiscal na contratação de serviços, fomentando a economia local. No total, mais de R$ 25 mil foram sorteados, contemplando cinco vencedores.

O contribuinte Bruno Renan de Oliveira foi o grande vencedor do primeiro sorteio e vai receber R$ 10 mil. Em seguida, foram premiados Fábio Lúcio Rodrigues (R$ 5 mil); Zeneide Pereira da Silva (R$ 3,5 mil); Jamerson Vidal de Oliveira (R$ 3,5 mil) e Antônio Rodrigues Neto Carneiro (R$ 3,5 mil).

O próximo sorteio do “Nota Mossoró” acontece no dia 19 de julho. O cadastro no programa pode ser feito através do endereço eletrônico nota.mossoro.rn.gov.br, de forma rápida e fácil. Só é preciso se cadastrar uma vez. A cada R$ 30 gastos em serviços, o contribuinte, com a nota fiscal, ganha um cupom para concorrer à premiação, cupom que automaticamente é computado no sistema e que possui o número que será sorteado pela Loteria Federal.

Mossoró foi a primeira cidade do Rio Grande do Norte a lançar um programa de incentivo à emissão de nota fiscal e premiação de consumidores. Os sorteios acontecerão sempre de forma bimestral.

VENCEDORES DO PRIMEIRO SORTEIO DO “NOTA MOSSORÓ”:

BRUNO RENAN DE OLIVEIRA – PRÊMIO: R$ 10 mil (número do cupom: 041628)

FÁBIO LÚCIO RODRIGUES – PRÊMIO: R$ 5 mil (número do cupom: 063889)

ZENEIDE PEREIRA DA SILVA – PRÊMIO: R$ 3,5 mil (número do cupom: 097221)

JAMERSON VIDAL DE OLIVEIRA – PRÊMIO R$ 3,5 mil (número do cupom: 094968)

ANTÔNIO RODRIGUES CARNEIRO NETO – PRÊMIO R$ 3,5 mil (número do cupom: 108051)

Próximos sorteios em 2023:

19 de julho

20 de setembro

29 de novembro

Assecom