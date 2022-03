Setor de Serviços lidera novas vagas de emprego em fevereiro no RN

O Rio Grande do Norte fechou o segundo mês do ano com saldo positivo no emprego formal. Com o total de 1.644 postos de trabalho a mais, o índice está contribuindo para reversão do baixo desempenho registrado em janeiro, que teve saldo negativo de -2.478, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

Segundo análise do Instituto Fecomércio RN, o setor de Serviços é fundamental nesse movimento e está ajudando a recuperação do estado. Além de Serviços, que somaram em fevereiro +2.028 vagas, a Construção Civil (+676) e Comércio (+344) também puxaram a alta, o que foi suficiente para compensar as quedas já esperadas nos setores de Agropecuária (-1.211) e Indústria (-193).