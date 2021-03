Setor de eventos fará ato em frente à Prefeitura

Na manhã desta sexta-feira (12), músicos, donos de bares e restaurantes, promotores de eventos e artistas se reunirão em ato público, às 8h, em frente à sede da Prefeitura de Mossoró.

A ação visa chamar atenção das gestões públicas municipal e estadual, além da sociedade civil, para crise no setor de entretenimento com o agravamento da pandemia. A fim de ganhar mais adesão, a hastag ‘’Queremos ser ouvidos’’ está sendo compartilhada nas redes sociais.

No ano passado, durante a primeira onda da pandemia no município, houve uma mobilização também em frente ao Palácio da Resistência. Na época, Rosalba Ciarlini era prefeita da cidade. Os desdobramentos do ato não foram satisfatórios.