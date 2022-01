Sete quilômetros de rede elétrica é construída na Nova Mossoró

Uma nova rede elétrica de 7 km de extensão foi construída pela Neonergia Cosern, no bairro Nova Mossoró, beneficiando 1.900 consumidores, entre residências e empresas, que estão na localidade. A obra faz parte do trabalho de ampliação e modernização da rede elétrica da distribuidora em todo estado com o objetivo de reforçar a segurança com a população e a confiabilidade do sistema elétrico.

De acordo com Talles Medeiros, Supervisor da Neoenergia Cosern para as regiões Oeste e Seridó, a conclusão e energização da nova rede elétrica já começou a refletir nos índices de qualidade de fornecimento de energia da localidade.

Em 2021 foram construídos 686,6 novos quilômetros de redes de média e baixa tensão, 92,3 quilômetros de redes de alta tensão. Também foram instalados 255 equipamentos telecomandados na rede elétrica em todo estado, totalizando 1.608 equipamentos desse tipo, do quais 854 possuem uma tecnologia chamada de “self-healing” (auto reconfiguração, em inglês), que permite o restabelecimento automático do fornecimento de energia após um defeito.

Ao todo, a distribuidora possui 59.073 quilômetros de rede elétrica em todo o Rio Grande do Norte. Numa comparação, seria possível dar quase uma volta e meia na circunferência do planeta Terra com essa extensão de fios e cabos que levam energia elétrica a todos os potiguares.