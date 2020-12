Sete pessoas foram presas em Mossoró e Natal em operação contra facção criminosa

Nesta terça-feira (22), foi deflagrada pela Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) em parceria com a 2º Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Mossoró, a Operação ‘’Natal com Justiça’’. Nesta ação, sete pessoas foram presas suspeitas de integrarem uma organização criminosa voltada à prática de roubos, tráfico de drogas e homicídios. As prisões partem de mandados de prisão preventiva, nos municípios de Mossoró e Natal, onde os criminosos concentravam suas atividades.

Segundo as investigações, a organização criminosa, sob o comando de ‘’Nem da Abolição’’, financiava roubos, traficava drogas e ordenava a execução de seus inimigos. Um dos homicídios atribuídos ao grupo criminoso é o da empresária Flávia Magalhães da Rocha, morta em uma farmácia, com cerca de 20 disparos de pistola, em abril deste ano.

De acordo com as apurações do caso, o crime teria sido motivado porque ‘’Nem da Abolição’’ e sua esposa atribuíam suas prisões à empresária. Ainda foi verificado que a esposa do chefe da organização estaria foragida da Justiça, mas no comando do tráfico de drogas no lugar do marido, que está preso.

A Polícia Civil declarou que as investigações permanecem até a identificação e prisão dos demais envolvidos.