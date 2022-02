Sete bairros de Mossoró estão com o abastecimento de água reduzido

Os moradores dos bairros Abolição III e IV, Santa Delmira, Pousada das Thermas, Santo Antônio, Santa Júlia e Quintas do Lago estão receber o abastecimento de água por parte da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), devido a um problema no poço 19, responsável pela distribuição de água nessas localidades.

A Caern informou que já trabalha no conserto do poço e que a previsão de restabelecimento do sistema é na terça-feira, 01, pela manhã. As áreas afetadas serão atendidas, emergencialmente, com remanejamento da adutora Jerônimo Rosado.

De acordo com a Companhia, após religar o sistema do poço são necessárias 48 horas para regularizar o abastecimento nos bairros mossoroenses. Alguns bairros podem receber o abastecimento antes desse período, dependendo do cronograma de abastecimento.

Atualmente, os poços tubulares são responsáveis por 70% do abastecimento de água de Mossoró. Ou seja, praticamente todos os bairros recebem água dos poços. Os outros 30% do abastecimento é feito pelo Adutora Jerônimo Rosado, localizada na cidade de Assu.