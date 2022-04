Sessão solene do Congresso homenageia Lions Club

Congresso Nacional promove nesta segunda-feira (4), às 15h, sessão solene para homenagear a Associação Internacional de Lions Clubs. Semipresencial, a sessão ocorrerá no Plenário do Senado.

Tendo como primeiro signatário o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), o requerimento para essa sessão é subscrito por mais seis senadores. Na Câmara, a solicitação é da deputada Flávia Morais (PDT-GO). Entre os convidados está o norte-americano Douglas X. Alexander, presidente da Associação Internacional de Lions Clubs.

Fundado em 1917, nos Estados Unidos, o Lions Club é uma organização de clubes de serviço, presente em cerca de 200 países, com pelo menos 1,5 milhão de membros.

A organização tem como proposta atender causas humanitárias, por meio do desenvolvimento de trabalhos comunitários. Atua em áreas como saúde e educação, além de ajudar em situações drásticas, como na ocorrência de desastres naturais, caso das enchentes recém-ocorridas em Petrópolis (RJ).

“A eficiência do Lions Club do Brasil fez com que por duas vezes o Lions Club Internacional tenha sido presidido por brasileiros, no século passado. Homenagear essa instituição será homenagear os mais de 50 mil voluntários associados a cerca de mil e quinhentos clubes em nosso país. Voluntários que contribuem com seu tempo e seu dinheiro para complementar ou suplementar a atuação do Poder Executivo federal, estadual e municipal”, justifica o senador Vanderlan.

