Sesc RN celebra mês da literatura com ações gratuitas na capital e interior

O mês de abril é tradicionalmente dedicado à literatura, em especial ao gênero infantil, pois no dia 18 celebra-se o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem ao nascimento do escritor Monteiro Lobato. O Serviço Social do Comércio (Sesc RN) não poderia ficar de fora do tema e preparou uma programação especial e gratuita para celebrar e incentivar a leitura.

Os eventos iniciam no dia 18/04, com a Semana da Poesia, que acontece dentro do projeto Ação Sesc de Literatura, com extensa programação em Mossoró, Natal, Caicó e Currais Novos que inclui exposições, batalha de poesia, lançamento de cordel, oficinas e muito mais com presença de convidados.

Já entre os dias 25 e 30, o Sesc abre sua semana do Livro Infantil, com agenda em Natal, Mossoró e Caicó. O evento é um importante instrumento de incentivo à leitura, principalmente entre os mais jovens. Um dos diferenciais desta iniciativa é o encontro com os autores e a troca de experiências sobre a produção literária e seus desafios no RN.

Para fechar o mês literário, a Biblioteca do Sesc Rio Branco, em Natal, elaborou um “troca-troca de livros e gibis”. Entre os dias 20 e 22 de abril, os interessados devem comparecer a unidade e levar um livro que queira ceder em troca de um vale-livro, após análise técnica da condição física. Esse ticket será trocado nos dias 28 e 29 por títulos similares. Para saber mais, no site sescrn.com.br consta o regulamento.