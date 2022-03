Sesc RN abre seleção para mediadores de projetos culturais

O Serviço Social do Comércio (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, está com dois editais abertos para a contratação de mediadores por tempo determinado para atuar em projetos desenvolvidos pelo programa Cultura, na capital e interior. Os documentos da seleção e orientações para concorrer as vagas estão disponíveis no site.

O edital 006/2022 tem por finalidade a contratação de mediador em literatura para desenvolver ações de leitura e arte educação, por um período de nove meses – a partir de abril deste ano – pelo projeto BiblioSesc, na unidade móvel de bibliotecas do Sesc RN. A inscrição é gratuita e segue até a quarta-feira, 23 de março.

Poderão se inscrever pessoas físicas ou jurídicas, inclusive alunos a partir do 3º período das seguintes áreas de conhecimento: Letras, Biblioteconomia, Pedagogia, História e Artes Cênicas, domiciliados no estado do Rio Grande do Norte.

A seleção prevê uma vaga a qual o Sesc concederá o valor bruto de R$ 1.800,00 por mês, com retenção dos tributos e contribuições na forma da legislação vigente. O BiblioSesc atuará em diversas cidades do RN, de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, totalizando 32 horas semanais, com possibilidade de realizar ações em feriados e finais de semana.

Já o segundo o edital, o de número 002/2022, é destinado à contratação de dois mediadores em artes visuais que atuarão na Galeria de Exposições do Sesc Cidade Alta, com inscrições encerrando no dia 31 de março. Neste caso, o Sesc irá conceder o valor de R$ 1.700,00 bruto por mediador para cada exposição.

Cada mediador realizará a mediação de três exposições, no período de junho a dezembro de 2022, em formato presencial e virtual, conforme demandas de visitações e agendamentos para as exposições da Galeria Sesc.

Poderão se inscrever pessoas físicas ou jurídicas, doutores, mestres, especialistas, graduados e alunos – a partir do 3º período – das seguintes áreas de conhecimento: Educação Artística, Artes visuais, Artes cênicas, História e Produção Cultural, como também artistas ou curadores com atuação nas referidas áreas de conhecimento ou áreas afins, domiciliados no estado do Rio Grande do Norte.

As duas seleções fazem parte dos editais de cultura do Sesc RN para o ano se 2022, anunciados no último dia 16 de março, totalizando R$ 507 mil reais investidos com apoio do Sistema Fecomércio. Mais informações sobre outras seleções estão disponíveis em sescrn.com.br.