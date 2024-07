Mais de 200 oportunidades de desenvolvimento e formação para os potiguares. O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), entidade do Sistema Fecomércio, abrirá uma nova remessa de Cursos de Valorização Social (CVS), para o mês de agosto. Estão previstas onze turmas gratuitas nas áreas de artesanato e culinária, com inscrições entre os dias 22 e 26 de julho.

As vagas são para as unidades de Natal (Cidade Alta e Zona Norte), Macaíba, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. Já as aulas estarão distribuídas entre 12 e 23 de agosto, de acordo com a turma e localidade selecionada, conforme o edital disponível em sescrn.com.br. Entre as ofertas, estão confecção de embalagens decorativas, bordado, crochê, bolos tradicionais e decorados, salgados para lanches e muito mais. São 20 vagas por turma, com lista de espera.

Para participar, é possível realizar a inscrição de forma online (sescrn.com.br/cursos-de-valorizacao-social) ou presencial, indo até a Central de Atendimento da unidade em que será ofertada a turma desejada. No momento da inscrição, é preciso apresentar a documentação necessária: RG ou certidão de nascimento; CPF do candidato e do responsável legal (se for o caso), comprovante de residência e documento que comprove deficiência física ou mental (se for o caso).

O candidato deverá ser trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo ou seu dependente e/ou público em geral, estar matriculado ou ser egresso da Educação Básica da rede pública e possuir renda familiar bruta de até três salários mínimos nacionais.

A proposta dos Cursos de Valorização Social do Sesc RN é possibilitar uma capacitação rápida para a comunidade, que poderá desenvolver habilidades e montar seu pequeno negócio. É uma oportunidade do potiguar aprender uma atividade extra ou gerar renda complementar. A quantidade compõe as 1.680 vagas previstas para 2024.

Serviço:

O que: Sesc RN abre 220 vagas para cursos gratuitos de valorização social em agosto

Inscrição presencial: Central de Relacionamento da específica unidade (horário das 08h às 11h e 13h às 17h)

Inscrição online: sescrn.com.br/cursos-de-valorizacao-social

Valor: Gratuito

Documentos necessários:

a) RG ou certidão de nascimento;

b) CPF do candidato e do responsável legal;

c) Comprovante de residência (com emissão inferior a 60 dias);

d) Documento que comprove deficiência física ou mental, quando for o caso.

Turmas de Agosto:

• Bordado (Cidade Alta)

• Decoração com Balões (Cidade Alta)

• Bordado para iniciantes (Macaíba)

• Confecção de embalagens decorativas (Macaíba)

• Bolos tradicionais e decorados (Zona Norte)

• Confecção de embalagens (Mossoró)

• Crochê para iniciantes (Caicó)

• Introdução a bijuteria (Caicó)

• Decoração com balões (Caicó)

• Salgados para lanches (Nova Cruz)

• Docinhos para festas (São Paulo do Potengi)

Cronograma das turmas de Agosto:

• Inscrições (22 a 26/07)

• Resultado (02/08)

• Aulas (12 a 30/08)

• Matrícula (1° dia de aula, a depender da turma)

Edital completo: sescrn.com.br/cursos-de-valorizacao-social/