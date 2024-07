Sesc Mossoró oferece oficinas para jovens na área do artesanato e audiovisual

O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) está com inscrições abertas para capacitações de dois projetos diferentes: o Laboratório Criativo e o LabMais. As oportunidades são presenciais e acontecem no Sesc Mossoró, para jovens que se interessam por atividades culturais, com foco no artesanato e audiovisual. Todas as formações de ambos projetos são gratuitas.

Entre os dias 15 e 17 de julho, acontece a oficina de Macramê, ofertada pelo Laboratório Criativo. Quem irá ministrar é Raquel Medeiros e Victor Marley, do ateliê Arteando Ambientes. As capacitações acontecerão a partir das 19h, na Sala Multiuso da unidade Sesc Mossoró. As vagas são limitadas e para realizar a inscrição, é preciso preencher um formulário online (sescrn.com.br/eventos).

Macramê é uma forma de artesanato antiga. Nela, fios são trançados e atados por nós e, para isso, não é utilizada nenhuma ferramenta ou máquina, apenas as mãos e os fios. Os facilitadores da oficina criaram o ateliê especializado na prática há 4 anos e já realizaram diversas oficinas, capacitando pessoas a desenvolverem a habilidade artesanal como uma forma de arte e/ou possível fonte de renda.

Além disso, nos dias 21 e 28 de julho, será ministrada a oficina de edição audiovisual “Transformando Ideias em Filmes”, parte da programação do projeto LabMais. No dia 21, o horário é das 09h às 12h e prossegue das 13h às 15h, enquanto que no dia 28, o horário é das 09h às 12h. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por formulário online (sescrn.com.br/eventos).