Sesc divulga lista com as 36 propostas selecionadas no edital Projeto Poti-Cultural

O Serviço Social do Comércio RN (Sesc RN), entidade do Sistema Fecomércio, divulgou a lista com os 36 selecionados da edição 2021 do Poti-Cultural. O projeto contou com dois editais totalizando o investimento de R$ 189 mil, atraindo 501 inscrições, nas duas linhas ofertadas, sendo 403 para Pluralidade das Artes e 98 de Fomento Audiovisual.

Os dois segmentos atraíram diversas propostas dos mais variados municípios, tais como: Natal, Parnamirim, Mossoró, Caicó, Ipueira, Umarizal, Currais Novos, Janduís, Nísia Floresta, Assu, Macaíba e Goianinha. O Poti-Cultural Sesc está entre os maiores editais de fomento artístico-cultural do estado e surgiu com o objetivo de amenizar os efeitos da pandemia da Covid-19 no setor criativo.

A exibição dos trabalhos selecionados ocorrerá nos canais digitais do Sesc RN, a partir do mês de setembro deste ano e seguem até o primeiro trimestre de 2022. Dos 36 inscritos aptos, 30 vagas foram na linha de Pluralidade das Artes e seis destinadas ao Fomento de Audiovisual, com remuneração de R$ 2.500,00 e R$ 17.000,00 cada, respectivamente.

Confira aqui os classificados no Edital de Fomento de Audiovisual.

Confira aqui os classificados no Edital Pluralidade das Artes.