Sesap suspende obras de reforma no Walfredo Gurgel para abrir mais leitos

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) anunciou uma série de ações emergenciais para aliviar a pressão no atendimento do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal, que enfrenta uma alta demanda de pacientes. Entre as medidas, destaca-se a suspensão das obras de reforma no segundo andar da unidade hospitalar, o que permitirá a abertura de mais leitos nos próximos dias.

Além disso, a Sesap está buscando junto ao Poder Judiciário o desbloqueio de leitos em outras unidades de saúde da rede estadual. A medida visa aumentar a capacidade de atendimento no Hospital de Macaíba, no Hospital Geral Dr. João Machado (Natal) e no Hospital Giselda Trigueiro, também na capital potiguar.

A governadora Fátima Bezerra determinou que, além das ações emergenciais, a Sesap apresente um plano de ação para o enfrentamento da crise no hospital, que será discutido em uma reunião nesta segunda-feira 18 com outros órgãos do Estado. Uma nova reunião será agendada com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte (Cosems-RN) para tratar das medidas propostas.

Além das ações imediatas, a governadora quer soluções a médio e longo prazo e que envolva todos os entes, e que resultem em melhorias no atendimento à população diante da enorme demanda porque passa o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, mas que possam tratar das causas e suas devidas competências.