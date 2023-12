Sesap reforça serviço de transporte avançado de pacientes em Mossoró

O transporte de pacientes atendidos no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró, ganha um reforço a partir desta terça-feira (4). A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e a gestão da unidade firmaram a contratação de uma empresa que vai prestar o serviço de transferências de suporte avançado de vida e deslocamento dos pacientes na cidade.

A medida se dá especialmente por conta da necessidade de trazer segurança e agilidade no transporte para a realização das tomografias nos dois hospitais privados de Mossoró também contratualizadas desde a inoperância do tomógrafo – São Luiz e Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. De outubro até agora foram realizadas nessas unidades mais de 950 tomografias de pacientes provenientes do HRTM.

A empresa contratada pela Sesap vai atuar em regime de plantão 24h, com assistência de médicos e enfermeiros à disposição em ambulância própria para essa demanda.