Sesap realiza repasse da 1ª parcela de retroativo do piso da enfermagem

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) realiza no próximo dia 25 o repasse da 1ª parcela do retroativo do complemento do piso da enfermagem aos trabalhadores da rede estadual de saúde.

O total de aproximadamente R$ 5 milhões cobre um mês e meio do total de quatro meses de retroativos – maio a agosto de 2023 – que parte dos servidores ainda não receberam. O repasse será feito a pouco mais de 5,3 mil vínculos de servidores.

A medida foi informada à representação dos trabalhadores em reunião nessa terça-feira 6, no Centro Administrativo.

Os valores de complemento do piso da enfermagem são enviados pelo Ministério da Saúde para a Sesap, que faz o repasse mensal aos trabalhadores. O pagamento de parte do retroativo é fruto do esforço da secretaria junto ao ente federal para a liberação do uso da verba, o que foi feito em ofício recebido pela Sesap recentemente.

Desde o fim de 2023 que as equipes técnica e de gestão da secretaria realizam reuniões, contatos e encaminham ofícios ao ministério em prol de solucionar a questão. A Sesap segue com o compromisso, seguindo o que já foi sinalizado anteriormente aos servidores desde o início das negociações, de buscar o repasse final da União para o pagamento do restante dos retroativos.

Profissionais fazem paralisação para reivindicar o reajuste do Piso da Enfermagem

Os profissionais de enfermagem deram início, nesta terça-feira 6, a uma paralisação de 48 horas, realizando um ato em frente à Governadoria para exigir o pagamento retroativo do Piso Nacional da Enfermagem. O evento inclui uma assembleia conjunta da categoria.

João Assunção, diretor do Sindsaúde/RN e integrante da comissão do Piso, afirmou que o governo ainda não cumpriu as promessas relacionadas ao pagamento dos retroativos de maio a agosto de 2023. “O que vemos em todas as reuniões é a falta de agilidade para resolver essa questão junto ao Ministério da Saúde”, declarou.