Sesap pede apoio federal para abastecimento de oxigênio em municípios do RN

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) enviou nesta quarta-feira (17) um ofício ao Ministério da Saúde solicitando apoio para encontrar alternativas para o abastecimento de oxigênio nas unidades de saúde dos municípios do Rio Grande do Norte diante do crescimento dos casos de covid-19 que necessitam de atendimento hospitalar.

Os 16 hospitais sob gerência da Sesap que recebem pacientes com covid-19 seguem com abastecimento garantido regularmente pela empresa White Martins, conforme o planejamento montado desde o início da pandemia, em 2020.

Porém, parte dos municípios potiguares passa por dificuldades, motivo da ação da Secretaria de Estado junto ao Ministério da Saúde. De acordo com o Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do RN (Cosems-RN), 46 cidades estão com entraves junto aos fornecedores para regularizar o abastecimento de oxigênio.

Diante do quadro, a Sesap entrou em contato com a sua fornecedora, a White Martins, para auxiliar os municípios, porém a empresa informou que não conseguiria abastecer os serviços de saúde municipais. Assim, a gestão estadual resolveu acionar o Ministério da Saúde, em busca de evitar eventuais crises.

Paralelamente, a Sesap segue trabalhando em conjunto com as prefeituras para traçar estratégias de resolução do problema e garantir a regularidade do abastecimento às unidades hospitalares municipais.

