Sesap negocia e Coopmed normaliza atendimentos nesta sexta-feira (1º)

A paralisação dos serviços prestados pela Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte (Coopmed/RN) ao Governo do Estado por falta de pagamento devem ser normalizados ainda nesta sexta-feira (1º). Em nota, a Secretaria do Estado de Saúde Pública (Sesap), informou que foi realizada uma negociação e os atendimentos “serão retomados de forma plena”.

De acordo com a Coopmed-RN, os valores em atraso serão pagos em duas parcelas. A primeira será entregue nesta sexta-feira (1º) e a segunda na próxima terça-feira (5).

o diretor da Coopmed-RN, Dr. Luís Eduardo Barbalho, em entrevista à TRIBUNA DO NORTE na última quinta-feira (30), disse que o valor devido chegava a R$6 milhões. Os serviços que estavam mais prejudicados na paralisação parcial eram as cirurgias gerais, vasculares, torácicas, clínica médica e regulação.