Sesap lança Semana Estadual de mobilização contra a dengue no RN

Ao longo dos próximos oito dias, o Rio Grande do Norte vai ter sua Semana Estadual de Combate à Dengue. A convocação da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) foi anunciada nesta sexta-feira (1°), envolvendo diversas instituições do estado e os 167 municípios potiguares.

As atividades serão focadas em ações preventivas e de combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti em todo o território potiguar. As estratégias de ação, com o tema RN Unido Contra a Dengue, foram discutidas ao longo desta tarde com a instalação do Centro de Operações de Emergência de Arboviroses (COE) do RN, convocado pela Sesap.

O pontapé da Semana Estadual de Combate à Dengue no RN será neste sábado (2), em conjunto com o chamamento feito pelo Ministério da Saúde para o Dia D – Brasil Unido Contra a Dengue, com uma ação de limpeza no Hospital Geral João Machado, em Natal. As ações contarão com a parceria também das Secretarias Municipais de Saúde do RN.

Ao longo da Semana Estadual, também estão previstas ações com as áreas da Segurança, Educação, Assistência Social, Administração Penitenciária e Infraestrutura do estado, que deverão atuar diretamente nos prédios públicos do estado com mutirões de limpeza. “Nossas 586 escolas estão orientadas para agir e orientar, com materiais educativos, os nossos quase 200 mil estudantes a respeito da importância de combate aos focos de mosquito. Eles serão agentes de saúde também, dentro dos lares”, pontuou Cleo Kozerski, secretária-adjunta de Educação do RN.