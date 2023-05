Sesap lança Campanha de Prevenção às Síndromes Congênitas ao Zika Vírus

ASSECOM/RN

A fim de fortalecer o combate às arboviroses no Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) lançará a Campanha Estadual de Prevenção às Síndromes Congênitas relacionadas ao Zika Vírus. Para marcar o início das ações será realizada uma live sobre o tema, às 15h desta segunda-feira (29), com transmissão pelo canal do YouTube da Escola de Saúde Pública do RN (ESPRN), por meio do link: https://youtube.com/live/gdIyO8mWjV4?feature=share.

O objetivo é esclarecer sobre o tema e propiciar um espaço de interação com a sociedade, bem como mobilizar ações de prevenção, para evitar os problemas relacionados às síndromes congênitas relacionadas ao Zika Vírus.

A live será aberta a toda a população e contemplará um número ilimitado de participantes, mas será voltada sobretudo às equipes das Unidades Regionais de Saúde Pública (Ursap), trabalhadores da Atenção Primária à Saúde, em especial os Agentes Comunitários de Saúde, da Vigilância e das Endemias, principalmente os Agentes de Endemias.

À frente estarão a subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da Sesap, Diana Rego, que irá falar sobre a importância da vigilância na prevenção ao Zika Vírus, Chyrly Moura, da área técnica de Saúde da Mulher da Subcoordenadoria de Atenção Primária à Saúde, que abordará o papel da Atenção Básica e a responsável técnica pelo Programa Estadual de Controle da Dengue Sílvia Dinara, que fará uma análise do cenário epidemiológico das arboviroses no estado.

Os participantes do evento ganharão um certificado, mediante inscrição por meio do link: campanhaestadualzikavirus, além de assinatura na lista de frequência a ser fixada no chat do YouTube.

A importância de prevenir

A Campanha Estadual de Prevenção às Síndromes Congênitas relacionadas ao Zika vírus irá reforçar as orientações quanto à prevenção junto a gestores e trabalhadores da saúde e áreas afins, além da sociedade civil.

“O intuito é alertar a população para os vírus causadores das arboviroses, em circulação no estado. É muito importante as gestantes estarem atentas às medidas de prevenção, pois principalmente no primeiro trimestre de gravidez, quando se forma o sistema nervoso do bebê, podem ocorrer as síndromes congênitas provocadas pelo Zika vírus. Então recomendamos que as gestantes redobrem os cuidados, eliminando possíveis focos e criadouros do mosquito Aedes aegypt em suas residências e locais de trabalho. Também orientamos sobre a necessidade de uso de repelente, além de dar preferência a roupas longas, que cubram o corpo, para se proteger contra picadas de mosquito”, ressaltou a responsável técnica pelo Programa Estadual de Controle da Dengue, Sílvia Dinara.

A campanha é uma iniciativa da Coordenadoria de Atenção à Saúde, Subcoordenadoria de Atenção Primária à Saúde e Ações Programáticas, Área Técnica de Saúde da Mulher e Núcleo da Estratégia de Saúde da Família, em parceria com a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, Programa Estadual das Arboviroses da Sesap.