Sesap inicia mobilização de municípios do RN para prevenção da dengue

O período sazonal de aumento dos casos de dengue e demais arboviroses vem se aproximando. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) deu início ao processo de mobilização junto aos municípios para o trabalho de prevenção à proliferação dos mosquitos e cuidados com as doenças.

Como primeira medida, a Secretaria encaminhou às gestões municipais do Rio Grande do Norte a primeira nota técnica tratando do tema. O documento traz a análise do período sazonal anterior e os eixos de trabalho para 2024/2025.

“A ideia principal é o fortalecimento da vigilância das arboviroses no estado, com objetivo de reduzir o número de casos prováveis e óbitos por dengue, chikungunya, Zika e Oropouche”, disse Diana Rêgo, coordenadora de Vigilância em Saúde da Sesap.

O plano potiguar leva como principal experiência o trabalho exitoso da época passada, que levou o RN, em meio à maior epidemia de dengue da história do país, ficar abaixo do número esperado de casos e ter registrado apenas dois óbitos.

Ao longo de novembro, as equipes da Sesap farão a primeira rodada de visita aos municípios, com foco naqueles que alcançaram níveis preocupantes de casos em 2024. As visitas visam a mobilização tanto do poder público como da população para as medidas de prevenção como limpeza de áreas urbanas e residenciais, entre outras. Para o fim do mês está programado o primeiro Dia D de prevenção à dengue deste período.

O plano de ação do RN tem também como orientação o planejamento indicado pelo Ministério da Saúde, que no dia 6 passado reuniu representantes dos estados Nordeste, incluindo a governadora Fátima Bezerra e a secretária da Sesap Lyane Ramalho, para apresentar as medidas a níveis nacional e regional, incluindo investimentos de R$ 1,5 bilhão.