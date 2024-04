Sesap inclui dez municípios para vacinação contra a dengue no RN

O Governo do Rio Grande do Norte amplia, a partir desta quinta-feira (4), o número de municípios que disponibilizam a vacina contra a dengue para a população entre 10 e 14 anos. Com a entrada de Caicó, Pau dos Ferros, Ceará-Mirim, Santa Cruz, João Câmara, Touros, São Paulo do Potengi, Pendências, Luís Gomes e Jucurutu, o estado chega a 29 cidades ofertando a imunização. As informações foram divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesap).

As novas cidades terão disponíveis, nesse primeiro lote, 7.290 doses do imunizante, o que atende cerca de um terço do público-alvo estimado entre os nove municípios listados. A imunização se dá em duas doses, sendo a segunda aplicação marcada para após 90 dias. As vacinas foram disponibilizadas a partir de uma pactuação com os municípios para a redistribuição das doses.

Até o momento, cerca de 21,5 mil doses da vacina contra a dengue foram aplicadas e registradas pelos 19 municípios no sistema do Ministério da Saúde. O RN recebeu 45 mil doses no primeiro lote distribuído em 15 de fevereiro.

A medida de redistribuição das vacinas segue a orientação do Ministério da Saúde, a partir da necessidade de agilizar a utilização do primeiro lote. Os novos municípios foram escolhidos por critérios técnicos e epidemiológicos, como o número de casos confirmados para a dengue, informou a Sesap.

Confira o número de vacinas distribuídas para os municípios:

Ceará-Mirim – 1930

Caicó – 1100

Santa Cruz – 840

João Câmara – 780

Touros – 780

Pau dos Ferros – 600

São Paulo do Potengi – 380

Jucurutu – 360

Pendências – 300

Luís Gomes – 220