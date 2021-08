Sesap e Unesco republicam edital para contratação de consultor para realizar estudo sobre a saúde da população LGBTQI+ do RN

Foi republicado nesta quarta-feira (04) o edital Nº 08/2021 do projeto RN+ Saudável para a contratação de um consultor técnico especializado para realizar estudo sobre a situação de saúde da população LGBTQI+ do Rio Grande do Norte. O edital é parte de uma parceria entre a Unesco e a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), através da Diretoria de Políticas Intersetoriais e Promoção à Saúde (DPIPS).

O objetivo da consultoria é o realizar um diagnóstico da situação de saúde da população LGBTQI+ no estado. O contrato terá duração de 6 meses a partir do dia da assinatura. O candidato deve ser formado em instituições reconhecidas pelo MEC em uma das seguintes graduações: ciências sociais e/ou antropologia, sociologia, educação, saúde, serviço social, gestão de políticas públicas, sanitarista e/ou outras áreas correlatas.

A republicação do edital Nº 08/2021 não anula os currículos previamente recebidos, não sendo necessária nova inscrição dos que já haviam se inscrito anteriormente. Novos interessados deverão enviar o CV até o dia 10 de agosto no e-mail: [email protected], com o número do edital e o nome do perfil informados no campo assunto.

O edital está disponível na página da UNESCO, http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/, ou consulta o edital aqui.