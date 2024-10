Sesap e UFRN conquistam implantação da primeira Farmácia Viva no RN

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) conquistou, junto ao Ministério da Saúde, a aprovação para implantar a primeira Farmácia Viva do Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Norte. O programa, que promove o acesso seguro a medicamentos fitoterápicos de qualidade, funcionará no Hospital Geral Dr. João Machado (HGJM), em Natal. A iniciativa é fruto de parceria entre a Sesap, por meio da Subcoordenadoria de Assistência Farmacêutica (SUAF), e a Universidade Federal do RN (UFRN), por meio do Departamento de Farmácia.

A aprovação pelo Ministério da Saúde garante um investimento de R$ 849 mil para os primeiros três anos de funcionamento da Farmácia Viva. Além dos recursos do ministério, o projeto contará com um montante de mais de R$ 500 mil, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Fernando Mineiro, para reforma do prédio. O novo serviço engloba as etapas de cultivo, coleta, processamento, armazenamento, preparação e dispensação de plantas medicinais, derivados e produtos fitoterápicos, contando com um rigoroso controle de qualidade em todo o processo, que será acompanhado por um farmacêutico responsável técnico. A iniciativa estimula o uso sustentável dos recursos naturais e a construção de conhecimento científico regional nessa área.

A decisão de implantar a Farmácia Viva no HGJM não foi por acaso. Desde 2021, o hospital desenvolve o projeto Nossa Horta, desenvolvido pelos servidores Ozias Alves e João Maria. A horta produz verduras, legumes e frutas, sem uso de fertilizantes químicos ou agrotóxicos, para o abastecimento do setor de nutrição do hospital, por meio de um cultivo sustentável, ao produzir adubo orgânico a partir da compostagem dos resíduos alimentares gerados na rotina da unidade.

“Agregar ao projeto Nossa Horta a produção de plantas medicinais com orientação adequada é promissor, pois a compostagem e o cultivo isento de agrotóxicos e aditivos químicos são características importantes e necessárias para o cultivo adequado de plantas medicinais. Temos um solo vivo, com a compostagem, para garantir a qualidade dos insumos da Farmácia Viva. Essa ação irá impactar positivamente na saúde e qualidade de vida da população”, ressaltou Ozias Alves, servidor do HGJM, que atua na área de gestão ambiental.

A UFRN, parceira do projeto Farmácia Viva, trará alunos de graduação para realizar projetos de pesquisa, ensino e extensão. Os projetos de extensão estão em fase de planejamento, para início ainda em 2024. “É importante registrar a parceria entre Sesap e UFRN para o desenvolvimento e implantação da Farmácia Viva. O estabelecimento de um acordo de cooperação formalizado ainda está tramitando e será fundamental para a concretização das ações previstas nos eixos do projeto e, também, para estabelecer fluxos de processos para que esta seja uma parceria de sucesso e inspire novos projetos”, destacou a professora do Departamento de Farmácia da UFRN, Raquel Giordani.

Inicialmente, cinco espécies de plantas medicinais serão cultivadas: calêndula – destinada ao preparo de chá, tintura (auxiliar no tratamento de mucosa oral e orofaringe) e creme (tratamento de inflamações e pequenos ferimentos da pele); erva baleeira – usada na preparação extemporânea para compressa e gel (auxiliar no alívio de processos inflamatórios localizados); babosa – para produzir gel (cicatrizante tópico, em desordens inflamatórias e queimaduras); erva cidreira – para o preparo de tintura e sabonete líquido (antisséptico orofaríngeo e do couro cabeludo); e espinheira santa – para ser usada em chá ( alívio de dor ou desconforto na parte superior do abdome).

“A Farmácia Viva possibilitará o acesso a plantas medicinais e fitoterápicos com segurança, eficácia e qualidade para pacientes usuários do SUS no RN. Além disso, a reforma do prédio foi pensada para permitir a visualização das áreas internas do laboratório, para que visitantes acompanhem todas as etapas de processamento. Nas áreas externas, além do cultivo restrito para as espécies medicinais, haverá um jardim sensorial, o cultivo de plantas medicinais em consórcio com as plantas alimentícias no sistema de agrofloresta, de forma que o espaço acolha atividades de terapia ocupacional para pacientes, acompanhantes e funcionários. O local também será campo de estágio para alunos de graduação de diferentes cursos como farmácia e engenharia de produção, agrônoma e florestal. O serviço ainda representará um novo campo de trabalho, com abertura de edital de contratação em 2025”, destacou a coordenadora do projeto e farmacêutica da Sesap, Larissa Marina.

Um grande diferencial da Farmácia Viva do RN será o sistema de cultivo em agrofloresta. O projeto será iniciado com o formato tradicional de cultivo, mas em paralelo as espécies medicinais serão cultivadas em consórcio com outras espécies vegetais, o que permite um cultivo mais sustentável, com produção de alimentos além de plantas medicinais e que exigirá menos adubação e permitirá a renovação do solo de forma mais dinâmica.

A expectativa é que o projeto seja um centro de referência de produção de fitoterápicos para abastecimento de outras unidades hospitalares do estado, bem como para dispensação direta aos pacientes sob prescrição de profissionais habilitados vinculados ao serviço. Além disso, espera-se que essa unidade sirva como nucleadora para o desenvolvimento de outras Farmácias Vivas, de acordo com as exigências do Ministério da Saúde no RN.

O processo de implantação da Farmácia Viva no RN se encontra em fase de planejamento das ações e de início das obras para reforma do prédio, cujo projeto arquitetônico aguarda a aprovação junto à Vigilância Sanitária de Natal (Covisa).