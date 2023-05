Sesap distribui 200 mil doses para Dia D de Vacinação no RN

ASSECOM/RN19 May 2023 10:38

Um show interativo e divertido para toda família, no próximo domingo (21), o Parque das Dunas é palco do projeto Bosque Encena, às 10h, e recebe os palhaços Bisteca & Bochechinha, que vão se apresentar o espetáculo “A Alegria Chegou!”.

Desde 2003, com uma proposta inovadora, a dupla conquistou o público adaptando suas montagens para agradar a todas as faixas etárias. Nessa exibição, os palhaços reúnem música, dança, teatro, circo e muito humor. O show conta ainda com as participações especiais do boneco Floquinho e do mágico Bisteskovski.

No domingo, no período da tarde, a partir das 16h30, o Som da Mata apresenta o grupo Terra do Sal Jazz Band, que iniciou suas atividades no ano de 2014 na cidade de Macau, e continua sua atuação até os dias atuais com o objetivo de abrilhantar shows musicais, como: festivais, formaturas e eventos particulares.

Conduzida pelo maestro e trombonista Damião Senna, hoje a banda em sua composição conta com músicos profissionais com vasta experiência como: Wanderley Amaro no trompete; Alan Silveira no sax tenor; Esdras Emanuel no sax alto; Felipe Magno no piano; Thiago Santana na guitarra; Alan Guilherme no contrabaixo; e Renan Barros na bateria.

Em abril de 2021, participou do Fest Bossa & Jazz Home Sessions na cidade de Mossoró/RN, e da edição 13° do Fest Bossa & Jazz em Pipa com participação especial da Cantora Dayanne Nunes e em São Miguel do Gostoso/RN (2022). A cada ano vem aprimorando seu repertório voltado aos ritmos do jazz, blues, soul e MPB, de forma que atenda as expectativas do público em geral.

O projeto Bosque Encena e Som da Mata acontecem graças à renúncia fiscal da Prefeitura do Natal, através da Lei Djalma Maranhão e do aporte financeiro da Unimed Natal, além do apoio do Governo do Estado através do Idema e da Padaria Hora do Pão.‌

Programação

Dia: 21/05 (domingo)

· Bosque Encena com os palhaços Bisteca & Bochechinha

Horário: 10h

Local: Parque das Dunas, no Anfiteatro Pau-Brasil

· Som da Mata com o grupo Terra do Sal Jazz Band

Horário: 16h30

Local: Parque das Dunas, no Anfiteatro Pau-Brasil

Acesso ao Parque: R$ 1,00