Sesap convoca novos profissionais para quadro de servidores efetivos

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) fará a convocação de mais 21 profissionais para compor o quadro de servidores efetivos. A chamada de 19 enfermeiros e dois fisioterapeutas deverá ocorrer dentro de até 45 dias, após a autorização concedida pela Justiça Federal, e será feita a partir da lista de aprovados no cadastro de reserva ainda restante do concurso público de 2018.

Os cargos são remanescentes do Termo de Ajustamento de Gestão nº 002/2024, que visa alcançar a totalidade de substituição dos 350 enfermeiros e 121 fisioterapeutas que possuíam contratos temporários. Esses 21 novos profissionais serão chamados para completar o quantitativo, que não foi preenchido em chamadas anteriores.

O chamado será publicado no Diário Oficial do Estado e publicizado pela Sesap no momento oportuno.

A Justiça Federal, na mesma medida, também autorizou a renovação de contratos temporários até julho de 2025, com objetivo de manter a assistência plena nos serviços da rede Sesap. O novo prazo se dá a partir da previsão de substituição dos contratados por efetivos após o novo concurso público previsto para o ano que vem.