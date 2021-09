Sesap confirma mortes pela variante Delta no RN

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) informa que dos 34 casos confirmados para a variante Delta, dois pacientes faleceram.

São dois homens, um com 89 anos, vacinado com as duas doses de Coronavac/Butantan. Primeira dose registrada dia 24 de fevereiro de 2021 e a segunda dose 23 de março de 2021, indo a óbito no dia 04 de setembro de 2021. O outro paciente tinha 45 anos, sem registro de vacina.

Diante dessas informações, a Sesap reforça a necessidade da manutenção das medidas sanitárias e da importância de completar o esquema vacinal, pois a variante identificada está circulando por transmissão comunitária e os estudos apontam que ela conta com um alto potencial de transmissão. As equipes do setor de vigilância epidemiológica da Sesap seguem trabalhando no rastreio dos casos e no monitoramento do cenário em todo o Rio Grande do Norte.

