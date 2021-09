Sesap confirma mais 27 novos casos da variante Delta no Rio Grande do Norte

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) informou nesta terça-feira (14) que de 34 amostras enviadas no início de setembro à Fiocruz, 28 foram analisadas e 27 foram identificadas como sendo da variante Delta. Os resultados referem-se a amostras coletadas no mês de agosto.

Seis casos são no município de São José do Mipibu, quatro em Parnamirim, quatro em Equador, três em São Gonçalo do Amarante, três em Nísia Floresta, duas em Natal, uma em Extremoz, uma em Canguaretama, uma em Jucurutu, uma em Santa Cruz e uma em Macaíba.

O relatório das análises foi recebido no início da tarde de hoje através do Laboratório Central Dr. Almino Fernandes (Lacen/RN), referência estadual no diagnóstico de COVID-19 e responsável pelo envio das amostras.

Diante dessas informações, a Sesap reforça a necessidade da manutenção das medidas sanitárias e da importância de completar o esquema vacinal, pois a variante identificada está circulando por transmissão comunitária e os estudos apontam que ela conta com um alto potencial de transmissão. As equipes do setor de vigilância epidemiológica da Sesap seguem trabalhando no rastreio dos casos e no monitoramento do cenário em todo o Rio Grande do Norte.

Com a confirmação destes casos, o Estado tem 34 infectados da variante Delta registrados até o momento. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) entregou aos municípios potiguares nesta terça-feira 148.562 doses de imunizantes contra a Covid-19.