Sesap confirma mais 18 mortes e número de infectados sobe para 8.233

A Secretaria de Estado e Saúde Pública-Sesap atualizou os números do coronavírus no Rio Grande do Norte, no fim da manhã desta terça-feira(02). Na ocasião, falou o secretário de saúde do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia.

O número de casos confirmados chega a 8.233 enquanto eram 8.008 no boletim dessa segunda-feira(01). Nas últimas 24 horas, registro de 225 casos a mais.

O total de vítimas do covid-19 no RN chega a 341 – (18) óbitos a mais que a atualização do boletim dessa segunda-feira(01). Dessas dezoito vítimas, quatorze foram registradas nas últimas 24 horas.

Os casos suspeitos chegam a 16.364. Descartados somam 14.128. Recuperados são 1.824(de acordo com números dessa segunda– em atualização).