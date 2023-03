SESAP assegura continuidade da assistência no Hospital da Polícia de Mossoró

SESAP/ASSECOM

Reaberto durante um dos períodos críticos da pandemia, o Hospital da Polícia Militar em Mossoró tornou-se um importante apoio para as unidades de saúde da região. O trabalho conjunto da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e do comando da Polícia Militar do Rio Grande do Norte agora é para manter a unidade servido à população do Oeste Potiguar.

Serão mantidos os leitos clínicos da unidade hospitalar, que servem de retaguarda para a rede estadual, especialmente para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM). “Com o arrefecimento da pandemia, os serviços assistenciais do Hospital da Polícia em Mossoró seguem sendo prestados, mas com outro perfil. Os leitos serão destinados à retaguarda da necessidade de assistência vascular e outras demandas”, explicou o secretário de Estado da Saúde Pública, Cipriano Maia.

O hospital foi aberto a partir de um acordo com o Ministério Público, para viabilizar leitos críticos e clínicos para a assistência à Covid-19. A partir de um pedido do Conselho Regional de Medicina do Estado do RN (Cremern), os leitos foram revertidos para uso geral. Um parecer da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) de Mossoró e a retirada do município do acordo de financiamento inviabilizou a manutenção do perfil de UTI. Contudo, o Governo do Estado, por meio da Sesap, reconhecendo a importância dessa unidade para complementar os serviços na rede de saúde da região, vai assegurar a continuidade da assistência prestada por essa unidade.

A Sesap vem implementando um plano de extensão da rede de assistência no RN. Entre agosto e dezembro de 2022 foram habilitados junto ao Ministério da Saúde 32 leitos de UTI para a região Oeste Potiguar: sendo 28 em Mossoró (dez no Hospital Rafael Fernandes e 18 no Hospital Regional Tarcísio Maia) e quatro em Pau dos Ferros (Hospital Dr. Cleodon Carlos de Andrade).