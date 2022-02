Servidores municipais da saúde realizarão parada de advertência no dia 16 de março

Na tarde de segunda-feira, 21, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) realizou uma assembleia virtual com os profissionais da saúde do município, para aprovar o indicativo de greve da categoria. Na ocasião, foi aprovada uma parada de advertência que ocorrerá no dia 16 de março.

A assembleia e a parada de advertência estão sendo motivadas pela falta de resposta do gestor municipal quanto às demandas enviadas pela categoria, ainda no mês de dezembro. De acordo com o sindicato, a parada de advertência pretende reuni todos os setores da saúde, respeitando o quantitativo mínimo para a permanência dos serviços, conforme determinado por lei, que é de 30% para áreas emergenciais.

“Será um dia de luta e um dia de conscientização deste segmento do serviço público tão importante e tão desvalorizado em Mossoró. Vamos às ruas pelo respeito aos nossos direitos, por reajuste salarial, por reconhecimento na prática e também para mostrar que temos forças para construirmos as mudanças que precisamos”, comenta a presidente do Sindiserpum, Eliete Viera.

Na pauta de reivindicação dos servidores da saúde constam alguns pontos como: manutenção da insalubridade, realização de concurso público (uma vez que a quantidade de profissionais é insuficiente para a demanda), reajuste do valor dos plantões eventuais, reajuste do plano de cargos e carreiras, entre outros.

Na próxima quarta-feira (23), o sindicato realizará de forma presencial, na Estação das Artes, às 15h uma assembleia com os servidores gerais e na próxima sexta-feira (25), após reunião com o Executivo mossoroense, também de forma presencial, às 14h no Hotel VillaOeste, voltará a se reunir com os servidores da Educação para o repasse das informações do encontro com a gestão e deliberar ou não por greve.