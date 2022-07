Servidores grevistas do Detran fazem ato público no Seridó e em Mossoró

Os servidores grevistas do Detran/RN realizaram atos públicos durante as agendas da governadora Fátima Bezerra (PT), nesta quinta-feira (30) e sexta (01). As mobilizações da categoria, que está com 31 dias de paralisação das atividades na cobrança por concurso público, aconteceram ontem na região do Seridó e hoje, em Mossoró, na reinauguração da Central do Cidadão.

Os trabalhadores marcaram presença nas solenidades com faixas reivindicando a realização de concurso público para o órgão e a necessidade de atuação do Estado no combate à terceirização do serviço público. Por meio de nota oficial, o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN (SINAI-RN), entidade representativa dos servidores, informou que a greve tem como principal motivação a urgência de concurso público para o órgão, tendo em vista que há doze anos não existe ingresso de novos servidores pela via de um certame.

“Ao longo desse tempo a frota de veículos no RN praticamente dobrou, o quadro de servidores diminuiu e a terceirização vem avançando nas atividades fins de um órgão que dá conta de parte das atribuições da Segurança Pública do Estado. Apenas 47% da força de trabalho do DETRAN-RN é de servidores efetivos. Desses, 40% já podem se aposentar”, informou o sindicato.

O Sinai informou que, desse modo, a greve no DETRAN continua até que o Governo confirme a realização do concurso público da Autarquia através da assinatura da Governadora no processo e garanta sua realização ainda em 2022. “Nossa luta é em defesa dos nossos interesses e de toda a sociedade, afetada com a falta de qualidade no atendimento por causa da alta demanda de trabalho e falta de pessoas no quadro. Não há o que esperar. Concurso público já”, conclui a nota.