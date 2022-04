Servidores gerais decidem acampar em frente ao Palácio da Resistência

Em greve há duas semanas, 15 categorias de servidores do Município não estão conseguindo manter um diálogo proveitoso com a gestão municipal. Os servidores públicos informam que o prefeito Allyson Bezerra não está valorizando as categorias e finge que a greve não existe. Por esse motivo, eles decidiram que, a partir dessa terça-feira, 12, vão acampar no Palácio da Resistência.

A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), que representa as categorias que se encontram em greve. Nessa segunda-feira, 11, os servidores realizaram um ato, no qual saíram em caminhada da sede do sindicato até o Palácio da Resistência. A decisão de acampar no local foi uma alternativa encontrada para que o prefeito perceba o quanto o diálogo é necessário.

“O prefeito Alysson Bezerra tem tentado de todas as formas ignorar a greve das mais de quinze categorias de servidores públicos municipais. De nada adiantaram as seguidas reuniões com o Sindiserpum. O prefeito tem se prendido naquilo que não passa de sua obrigação, como progressões e salários em dia”, informou o sindicato.

O Sindiserpum informa ainda que Allyson foi eleito com base no discurso do novo, enaltecendo os erros de gestões passadas, mas não tem se diferenciado das antigas gestões. “Eleito com o discurso de valorização ao servidor e sempre de olho no retrovisor quanto à críticas das gestões passadas, Alysson não tem se diferenciado muito dos seus antecessores, nem mesmo na maquiagem e nos exageros publicitários”, informa.

As 15 categorias, que incluem servidores da saúde, da assistência social, ASG, agente de endemias, agentes de saúde, motoristas, merendeiras, entre outras, lutam por uma reposição salarial que cubra suas perdas frente à inflação após quase seis anos sem reajustes. Pedem ainda respeito aos seus PCCRs, melhores condições de trabalho e atendimento às suas demandas reprimidas.