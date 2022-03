Servidores gerais de Mossoró estão em greve

Na manhã desta terça-feira, 29, os servidores públicos municipais da saúde e dos serviços gerais do Município deflagraram greve por tempo indeterminado, diante da falta de proposta da gestão municipal quanto ao pagamento do reajuste salarial e da criação de Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR). A decisão ocorreu durante assembleia com os representantes das categorias.

Estavam presentes na assembleia e confirmaram a adesão à greve os agentes administrativos, merendeiras, Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de Combate às Endemias (ACE), assistentes sociais, técnicos em enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, auxiliares de serviços gerais, agentes de trânsito e da Guarda Municipal e motoristas que atuam no município.

A greve dos servidores foi aprovada com ampla maioria, com apenas um voto contrário e cinco abstenções. De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), a greve é a última instância encontra pelos servidores para pressionar a gestão para que seja feita uma negociação com propostas que atendam as demandas das categorias.

O sindicato informou ainda que o sentimento dos servidores era de frustração e revolta após a reunião realizada nesta segunda (28) entre representantes do Sindiserpum e o Executivo, sem qualquer avanço e sem perspectiva da tão exaltada “valorização” pelo prefeito Alysson Bezerra e da propagação de benesses inexistentes por parte do gestor municipal.

“Acho que o prefeito não acreditava que iríamos chegar a este ponto, mas paciência tem limites e a destes servidores esgotou. Estaremos juntos já a partir desta quarta (30), mobilizando e fazendo tudo o que for necessário devolver a dignidade destes servidores de forma concreta”, afirma a presidente do Sindiserpum, Eliete Vieira.