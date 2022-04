Servidores em greve realizam ato em frente à UPA do Santo Antônio

Na manhã desta segunda-feira, 04, os servidores gerais do município, que estão em greve há uma semana, realizaram um ato em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Conchecita Ciarlini, localizada no bairro Santo Antônio. No ato de greve, os servidores públicos exibiram faixas e cartazes, solicitando o reajuste do salário dos trabalhadores.

Auxiliares de serviços gerais, motoristas, profissionais da saúde, agentes de endemias, agentes comunitários, merendeiras, entre outros servidores cobram da Prefeitura de Mossoró o reajuste salarial de 35%. Ao todo, 15 categorias estão com as atividades paralisadas em decorrência da decisão de greve.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), que representa as categorias, informou que desde janeiro de 2021 vem buscando um diálogo com a gestão para viabilizar o reajuste dos servidores. O sindicato informa ainda que os servidores não têm seus salários reajustados há cinco anos, e que muitos estão com suas remunerações engolidas pelo aumento da inflação.

Na semana passada, o Sindiserpum se reuniu com o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, para tratar sobre a reivindicação das categorias. Além do reajuste salarial, algumas categorias pedem ainda a criação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR). No entanto, na reunião, o prefeito afirmou que não há condições de conceder o reajuste aos servidores. A falta de proposta fez com que as categoria votassem pela greve.

Confira as categorias que estão em greve:

Agentes administrativos;

Merendeiras;

Agentes Comunitários de Saúde (ACS);

Agentes de Combate às Endemias (ACE);

Assistentes sociais;

Técnicos em enfermagem;

Enfermeiros;

Farmacêuticos;

Fisioterapeutas;

Psicólogos;

Dentistas;

Auxiliares de serviços gerais;

Motorista;

Gari;

Psicopedagogo.