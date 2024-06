Servidores do Inmet anunciam paralisação a partir de sábado 15; entenda as reivindicações

Os funcionários do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) anunciaram uma paralisação a partir do próximo sábado 15. Os trabalhadores reivindicam falta de pessoal e de orçamento.

Segundo uma nota divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal do Estado de São Paulo (Sindsef-SP), o instituto tem perdido orçamento desde que deixou de responder diretamente ao gabinete do Ministério da Agricultura e Pecuária. Além disso, o sindicato também afirmou que desde 2020 o orçamento do Inmet não é suficiente para continuar as atividades.

Com a paralisação, serviços como previsão do tempo, monitoramento do tempo e emissão de avisos de meteorológicos estarão suspensos.