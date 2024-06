Servidores do IFRN fazem mobilização que marcam 60 dias de greve

O Comando de Greve Unificado do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE), dos campis Natal e Mossoró, realiza nesta segunda-feira 3, um piquete com aula pública no IFRN Campus Natal-Central.

A atividade faz parte das mobilizações do Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação Federal e marca os 60 dias da greve dos professores e técnicos administrativos do IFRN, iniciada no dia 3 de abril.

Em pauta, a recomposição do orçamento dos Institutos Federais, a reestruturação das carreiras, a revogação das medidas contrárias aos serviços públicos e o reajuste salarial.