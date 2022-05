Servidores do Detran/RN realizam assembleia com indicativo de greve por concurso público

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (DETRAN/RN) realizam uma assembleia nesta quarta-feira (25), com indicativo de greve, por concurso público. A categoria diz que cobra um acordo firmado com o Governo do Estado em 2019 e depois reiterado em 2021,

A assembleia extraordinária dos trabalhadores e trabalhadoras do órgão acontece às 10 horas, na sede do Detran/RN, em Natal. Na ocasião, além do indicativo de greve e as negociações do concurso público, também serão tratados pontos sobre a pauta de reivindicações de 2022 da categoria e outros encaminhamentos e deliberações.

O Sindicato dos Servidores Público da Administração Indireta do RN (SINAI-RN) diz que tem cobrado do Estado a realização do concurso público no Departamento de Trânsito, conforme estabelecido no acordo firmado em 2019 e depois reiterado em 2021, inclusive com definição na época até de um cronograma das fases do concurso.

O Sinai-RN afirmou que, “caso o jogo de empurra e a inércia do governo persistam”, os trabalhadores do Detran podem entrar em greve. Em recente material publicado pelo sindicato, o diretor de comunicação da entidade, Alexandre Guedes, explicou que a secretária de Administração, Virgínia Ferreira, recebeu a direção do Sinai e disse que a orientação da governadora é para que ‘“o gestor do órgão coordene o concurso”’.

Ainda de acordo com Alexandre, a categoria cobra providências para que o acordo seja cumprido, pois, o concurso significa melhoria das condições de trabalho e melhoria no atendimento ao público. No dia 20 do mês passado, a categoria realizou uma paralisação de 24 horas reivindicando o concurso público.

Recentemente, o sindicato dos servidores do Detran/RN apontou considerável déficit no quadro de pessoal do órgão. “O último certame foi realizado em 2010 e ao logo desses 12 anos, a frota de veículo no RN mais do que dobrou. Enquanto isso, persiste um déficit no quadro de servidores do Departamento, com a quantidade de servidores efetivos não atendendo a demanda atual”, explica.

Alexandre Guedes lembrou que a realização do Concurso na Autarquia foi firmada com o Governo do Estado em 2019, durante movimento grevista;e que, posteriormente, em 2021, o acordo sobre o certame foi renovado pelo Executivo Estadual, mas, que atualmente o cronograma não vem sendo cumprido.

Ele disse ainda que durante audiência recente com a Secretaria de Administração, a secretária da pasta indicou que o certame poderá ser conduzido pela Diretoria do Departamento. Nesse sentido, o Sindicato diz que buscar a direção do órgão para que o Concurso seja realizado ainda em 2022.