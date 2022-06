Servidores do Detran em greve realizam ato em frente à Governadoria

Na manhã desta terça-feira, 14, os servidores em greve do Detran/RN, que estão em greve desde o dia 1 de junho, fizeram um ato público em frente à Governadoria, em Natal, cobrando a realização de concurso público para o órgão.

Os trabalhadores do Detran/RN afirmam que estão há 12 anos sem concurso público para o órgão e que menos da metade do quadro de pessoal é de servidores efetivos. Na manhã de hoje, parte da categoria, que está em greve há duas semanas, se concentrou em frente ao Centro Administrativo, na capital potiguar.

Com faixas, cartazes e discursos, eles cobraram uma posição do Governo do Estado acerca de um acordo para a realização do concurso público. Outros servidores que não puderam ir até Natal participar do ato se manifestaram nos movimentos realizados em frente às respectivas unidades de trabalho.

No ato, os servidores em greve pediam o cumprimento do acordo que foi firmado com a categoria em 2019, e informaram que o Detran está virando uma sucata, já que o número de trabalhadores efetivos é inferior à demanda do órgão. Uma auditoria realizada no ano passado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) apontou a necessidade de realização de concurso público para o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN).

A fiscalização do TCE/RN chamou atenção para o fato de que apenas 47% do quadro de servidores do Detran/RN é formado por funcionários efetivos, ligados diretamente ao órgão após aprovação em concurso público. Segundo o documento do TCE/RN, o Detran/RN possuía até então 868 servidores, sendo 410 efetivos (47,23%), 214 terceirizados (24,65%), 115 cedidos (12,56%), e 79 comissionados (9,1%,).