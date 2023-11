Servidores denunciam superintendente do DNIT

O Blog Antenado do jornalista Eugênio Bezerra revelou que um grupo de servidores denunciou o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) Getúlio Batista por uma série de irregularidades na relação com servidores terceirizados.

Ele teria feito substituições excessivas de terceirizados, que violam o princípio da impessoalidade, além das trocas de empresas de mão de obra, desconsiderando as normas estabelecidas no Manual de Diretrizes de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização do DNIT.

O motorista que deveria servi-lo apenas no veículo oficial do DNIT, segundo os servidores também estaria atuando no carro particular de Getúlio.

Associação dos Engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (AEDNIT) divulgou nota apoiando as denúncias dos servidores.

“A Associação dos Engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes – AEDNIT, diante dos eventos relatados no OFÍCIO Nº 212564/2023/SEMAB – COENGE – RN (SEI Nº 16177448), ocorridos na Superintendência Regional do DNIT/RN, expressa seu total respaldo à iniciativa dos servidores dessa Regional. Consideramos essa atitude como condizente com as expectativas de todo servidor público comprometido com suas responsabilidades perante a Administração Pública (Lei 8112/90; Art. 116).

No que concerne à salvaguarda do direito de manifestação dos engenheiros e engenheiras que subscreveram o mencionado expediente, a AEDNIT reitera sua vigilância em relação a qualquer sinal de assédio moral contra seus associados. Fazemos questão de ressaltar nosso comprometimento em empregar prontamente os recursos jurídicos disponíveis para assegurar a integridade e a dignidade de nossos membros”, declarou.

O caso foi encaminhado à Corregedoria do DNIT.

Passado

Getúlio tem um passado bolsonarista e de ataques ao PT. Ele foi indicado pelo vice-governador Walter Alves (MDB) que forçou a barra pela sua escolha apesar das resistências dos apoiadores do presidente Lula no Rio Grande do Norte.

Blog do Barreto