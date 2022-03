Servidores de Mossoró se mobilizam nas ações de greve

Deflagrada nessa terça-feira, 29, a greve dos servidores gerais do município de Mossoró já está em plena atividade. Nesta quarta-feira, 30, ocorreu a primeira reunião com o comando de greve dos servidores, que são representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), para definir as ações de mobilização das categorias.

Estão em greve os assistentes sociais, agentes de saúde, agentes de endemias, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, dentistas, agentes de trânsito, auxiliares de serviços gerais, motoristas, merendeiras, entre outras categorias. Nesta quarta-feira, o Sindicado dos Guardas Municipais do RN (Sindguardas/RN) também aderiam ao movimento de greve.

“Estamos tentando há mais de um ano diálogo com a Prefeitura, visando, entre tantos outros pontos, essa reposição das perdas. Mas até agora não houve nenhum avanço nesse sentido”, explica o vice-presidente do Sindguardas/RN, Héber Monteiro.

O Sindguardas/RN, em deliberação com a categoria, decidiu fazer essa luta salarial de maneira conjunta com os outros trabalhadores do município, em parceria com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum).

Com isso, o Sindguardas/RN convoca os GCMs para participarem do movimento grevista já na manhã desta quarta-feira, na sede do Sindiserpum, onde será formado o comando de greve e serão traçadas as demais atividades.

A paralisação das atividades dos servidores públicos de Mossoró se dá em virtude da falta de propostas da gestão municipal quanto ao pagamento do reajuste salarial de 35%, percentual que representa a uma recuperação das defasagens salariais dos últimos cinco anos. O sindiserpum informa que, desde o início da gestão, busca um diálogo com o prefeito e uma valorização dos servidores públicos.

Os servidores afirmam que a greve é a instância máxima desse processo de negociação, que contou com os esforços, apenas, do sindicato, já que a gestão municipal não apresentou nenhuma proposta que beneficiasse a categoria. O sentimento é de frustração e indignação de todos os servidores que estão com os salários congelados há cinco anos, comprometidos pelo aumento desenfreado da inflação.

Além do reajuste salarial, os servidores também solicitam maior valorização nos ambientes de trabalho e criação do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) de algumas categorias, como é o caso dos assistentes sociais. Eliete Vieira, presidente do Sindiserpum, fala sobre as mobilizações que ocorrem a partir de hoje. “Estamos nos mobilizando e fazendo tudo o que for necessário devolver a dignidade destes servidores de forma concreta”, afirma.