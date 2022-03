Servidores de Mossoró aprovam indicativo de greve para o dia 29

Nessa terça-feira, 23, trabalhadores de várias categorias que atuam no serviço público municipal se reunirão com a gestão municipal para que fossem apresentadas as propostas de reajuste salarial e de elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Renumerações (PCCR). Na ocasião, a gestão não apresentou nenhuma proposta para as categorias.

Por esse motivo, foi aprovado, em assembleia realizada nesta quarta-feira, 23, o indicativo de greve. Várias categorias, como auxiliares de serviços gerais, agentes administrativos, merendeiras, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, assistentes sociais, motoristas, entre outros, podem entrar em greve no dia 29 de março. A definição ocorrerá em assembleia que será realizada nesta data, após uma nova rodada de negociações que ocorre no dia 28 de março, com a Prefeitura.

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), Eliete Vieira, informou que a falta de proposta por parte da gestão representa muita frustração para as categorias, que aguardam uma definição da Prefeitura desde o mês de dezembro, quando as propostas foram enviadas à gestão.

“A decisão de hoje é o resultado da frustração. Após vários meses de espera por esta reunião, os servidores não tiveram qualquer proposta para analisarem. Muitos deles com salários abaixo do mínimo, então, vamos aguardar a reunião que foi conseguida através de muita luta pelo Sindiserpum para o dia 28, e caso não tenhamos nenhuma proposta concreta, provavelmente teremos uma greve dos servidores gerais”, informou.

A reunião ocorrida nessa terça-feira foi agendada pela gestão municipal no último dia 15 de março. O sindicato avalia que o Executivo se sentiu pressionado pela realização do protesto, que já estava agendado para ocorrer no dia 16 de março. Mesmo com a definição da reunião, as categorias realizaram o ato em frente ao Palácio da Resistência, que contou com mais de 300 servidores de diferentes áreas de atuação.

As reivindicações dos servidores inclui o reajuste de 35% para os servidores da saúde, da assistência social e os regidos pela Lei Municipal nº 003. Além disso, é solicitada a criação do PCCR para algumas categorias, bem como o reajuste deste benefício para os trabalhadores que já têm esse direito. O sindicato informa que muitos servidores recebem abaixo do mínimo estipulado para as categorias.