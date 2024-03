Servidores da UFRN vão entrar em greve a partir desta quinta-feira

O Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação no Ensino Superior (Sintest-RN) aprovou por unanimidade a decisão de iniciar uma greve na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A assembleia geral ocorreu nesta segunda-feira 11, com os técnicos-administrativos solicitando aumentos salariais e nos auxílios. A greve está programada para começar na quinta-feira 14, após um aviso prévio de 72 horas dado à Reitoria da Universidade.

Segundo o Sintest, o Governo não acatou o plano de reestruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE). A proposta do Executivo consistia em um aumento de 9%, dividido em 4,5% para 2025 e 4,5% para 2026. Os servidores argumentam que esse reajuste não está alinhado com os aumentos salariais concedidos a outras categorias.