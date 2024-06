Servidores da UFRN se reúnem para definir novo calendário acadêmico

O Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o comando de greve dos professores, o ADURN-Sindicato, se reúnem na tarde desta sexta-feira 21 com a reitoria para discutir o novo calendário acadêmico. As aulas podem retornar já na segunda-feira 24.

A greve dos professores da UFRN chegou ao fim na quinta-feira 20 após 59 dias. A decisão pelo encerramento da greve da categoria se deu após consulta plebiscitária realizada na quarta-feira 19 e na quinta-feira.

Participaram do plebiscito 1.760 docentes, dos quais 61,48% votaram pelo retorno das atividades, 36,59% pela continuidade do movimento grevista e 1,93% se abstiveram.

Proposta do governo

De acordo com o governo, com o reajuste linear de 9% concedido ao funcionalismo federal em 2023, o aumento total ficará entre 23% e 43% no acumulado de quatro anos. O MGI ressaltou que o governo melhorou a oferta em todos os cenários e que os professores terão aumento acima da inflação estimada em 15% entre 2023 e 2026.

A proposta anterior previa reajuste zero em 2024, 9% em 2025 e 3,5% em 2026. Somado ao reajuste linear de 9% concedido ao funcionalismo federal no ano passado, o aumento total chegaria a 21,5% no acumulado de quatro anos.